Cosa filtra sui due

"Niente corsa contro il tempo, anche se per vedere in gruppo Thuram e Arnautovic toccherà aspettare almeno un altro allenamento. Non preoccupa la caviglia sinistra del francese, reduce tuttavia da un allenamento personalizzato al pari del compagno di reparto. Nessuna lesione ma solo un fastidio che – dopo la sostituzione di tre sere fa in Inter-Fiorentina – sta un po' condizionando la settimana di Thuram. Gli accertamenti, in ogni caso, hanno eliminato scenari preoccupanti per Inzaghi riguardo l'attaccante che per la seconda volta in carriera (dopo i quattro minuti dell'andata) può incontrare il fratello Khephren da avversario. Da ieri, con la ripresa, il mirino dei campioni d'Italia è sulla Juve sperando di arrivarci con l'organico al completo. Se la botta alla caviglia di Thuram, che lunedì ha evitato di giocare sul dolore, si sta riassorbendo, Arnautovic nelle scorse ore si portava ancora dietro un affaticamento.