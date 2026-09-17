Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.

Marco Astori
Bisseck GdS

VIDEO GDS / Bisseck: "Gioco dove dice il mister. Stones? Dobbiamo alzare il livello"

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John Stones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.

Stones
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Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.

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Stop di circa un mese per il difensore inglese: tornerà dopo la sosta e proverà ad esserci subito contro il Parma o rientrare contro il Brugge in Champions League.

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