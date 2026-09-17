Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.
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John Stones si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.
Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.
Stop di circa un mese per il difensore inglese: tornerà dopo la sosta e proverà ad esserci subito contro il Parma o rientrare contro il Brugge in Champions League.
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