Sono arrivati in queste ore i comunicati ufficiali dell’Inter sugli infortuni di Hakan Calhanoglu e John Stones. Niente Roma per entrambi i giocatori e Sky Sport ha aggiornato sui tempi di recupero.

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Come evidenziato da Andrea Paventi, per Stones previste circa 3/4 settimane di stop: in questo senso la sosta lunga aiuta, spera di esserci alla ripresa contro il Parma. E lo stesso discorso vale per Calhanoglu, che vuole esserci per la 6a giornata.

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Procede bene anche la riatletizzazione del nuovo arrivato Djed Spence: spera anche lui di essere a disposizione di Cristian Chivu alla ripresa del campionato contro il Parma. Si capirà poi come l’allenatore deciderà di gestirlo.