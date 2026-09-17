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Durante il podcast Le Foot Toujours, l'ex portiere Emiliano Viviano e il giornalista Fabrizio Biasin discutono di un giocatore dell'Inter

Viviano: Il problema di Barella è sempre lo stesso che qui c'è un sacco di sedicenti opinionisti o sedicenti esperti di calcio che si aspettano che Barella faccia 12-13 gol l'anno, quando il lavoro che fa Barella lo fanno pochi in Europa. Ovviamente non ha le caratteristiche di Vidal, però è dappertutto, è in costruzione, è in rottura. Poi se ogni anno uno dice: Ah, però Barella non fa 10 gol. Non è il suo. Non lo è mai stato.

Quante volte hai visto Barella fare un gol, che ne so, sul secondo palla, a porta vuota, perché fa un inserimento come faceva Vidal o Marchisio? No. Ha caratteristiche diverse, però sa fare tutto, lo fa per 90 minuti in tante partite, con intensità. È un giocatore secondo me molto, molto spesso sottovalutato, ma tanto sottovalutato.

Biasin: Secondo me è l'unico vero insostituibile dell'Inter. Per me sì, non ho grossi dubbi su questa cosa. Lui e Bastoni.