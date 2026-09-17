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John Stones, dopo l'infortunio muscolare avuto nella gara contro l'Udinese, ha sostenuto gli esami strumentali: "Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

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Questi i probabili tempi di recupero: "Il difensore inglese, arrivato nell'ultima sessione di calciomercato in nerazzurro, dovrà quindi stare fermo ai box. Si stima un tempo di recupero sulle 3-4 settimane, in che gli impedirà di prendere parte ovviamente alla sfida di alta classifica contro la Roma, per saltare anche la sosta nazionali. L'obiettivo, quindi, è tornare a disposizione di Chivu al rientro, a cavallo tra Inter-Parma di Serie A (10 ottobre), Inter-Club Brugge di Champions (13 ottobre) o Bologna-Inter (17 ottobre)", scrive Sky Sport.