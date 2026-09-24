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Ai microfoni di TMW Radio, l'ex difensore dell'Inter Antonio Paganin ha parlato del basso rendimento difensivo dei nerazzurri in queste prime 5 giornate di Serie A:

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Inter, tanti gol incassati finora. Come si può arginare?

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"Penso sia anche casuale, frutto di qualche gara in cui gli avversari hanno mostrato qualità. Ma questa squadra ha un carattere. Andare sotto di due gol con Napoli, Roma, Udinese, e recuperare, vuol dire che hai una consapevolezza nei tuoi mezzi fuori dalla norma. Poi ripeto, le prossime gare vedremo. la sosta lunga permetterà di ottimizzare la preparazione e lavorare anche su certe cose. E' interessante, perché ci sono tante realtà che stanno facendo bene, vedi il Frosinone, che mi diverte e si vede la mano dell'allenatore".

(Fonte: TMW Radio)