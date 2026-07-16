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Ai microfoni di TMW Radio, Antonio Paganin, ex difensore dell'Inter, si è detto convinto che il Napoli di Allegri sarà il primo avversario dei nerazzurri nella lotta scudetto:

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Cosa deve restituire Allegri al Napoli?

"Bisogna fare meglio. In questo momento non sarà un compito semplice. L'Inter deve temere il Napoli, perché quest'anno lui non ha centrato la Champions, lottando con una serie di faide interne. Sarà una rivincita personale, avrà uno spirito di rivalsa. Oggi poi si trova in una squadra di qualità, sarà il primo avversario dell'Inter".

(Fonte: TMW Radio)