Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha commentato la notizia delle dimissioni di Maldini e Leonardo
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"Non siamo abituati a certe situazioni, Malagò tra l'altro non ci ha fatto nomi".
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All'uscita della riunione delle componenti del calcio e del n.1 Figc, il presidente della Lega nazionale dilettanti, Giancarlo Abete, appare sconcertato commentando la notizia che Paolo Maldini e Leonardo hanno lasciato il rispettivo incarico.
"Lo abbiamo saputo nel finale della riunione delle componenti, da notizie dei media", ha proseguito Abete, sottolineando che "fino a 45 minuti fa pensavamo alle alternative volute dal dt e dall'advisor. Ora dobbiamo ripartire da un progetto serio".
Fonte: ANSA
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