GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2

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Intervistato da TMW, l'operatore di mercato Beppe Accardi si è detto convinto che il Como possa essere iscritto alla prossima lotta scudetto:

"Il mercato? Como e Fiorentina hanno fatto cose importanti, quest’anno la formazione lombarda potrebbe essere una rivelazione anche nella corsa Scudetto".

E il Milan?

“Lascia dubbi da diversi anni. Vedremo questa nuova ventata che ha portato questo nuovo allenatore. Non sono in grado di giudicare Amorim, sicuramente è un allenatore con idee importanti. Ma bisognerà vedere come si muoverà nel contesto generale".

(Fonte: TMW)