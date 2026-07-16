L'attaccante e capitano nerazzurro ha segnato il gol che ha mandato l'Argentina in finale al Mondiale
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Serata da sogno per Lautaro Martinez che, con il suo gol allo scadere contro l'Inghilterra, ha garantito all'Argentina il pass per la finalissima del Mondiale. Alejandro Camano, il suo procuratore, ha espresso tutta la sua gioia ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Sono molto, molto felice per Lauti! E credo che la famiglia dell'Inter è felice quanto me perché il suo leader è sempre presente! È sempre lì, a fare gol".
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