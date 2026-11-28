Le dichiarazioni dei protagonisti nerazzurri ai microfoni di Inter TV prima della sfida di San Siro contro il Genoa
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L’Inter si prepara a tornare in campo a San Siro per la sfida contro il Genoa, valida per la 13ª giornata di Serie A. Dopo il successo in Champions League contro lo Stoccarda, i nerazzurri di Cristian Chivu cercano tre punti importanti per la classifica. Nel prepartita, i protagonisti nerazzurri intervengono ai microfoni di Inter TV per presentare la gara. Queste le parole di Akanji: "Stiamo molto bene pronti per sfidare il Genoa. Dobbiamo essere concentrati su quello che dobbiamo fare e rendere al minimo gli errori. Concentrati davanti e in difesa".
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