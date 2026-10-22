L'Inter conquista i primi tre punti della sua Champions League superando per 1-0 lo Shakhtar Donetsk a San Siro. A decidere la sfida è una rete di Carlos Augusto nella ripresa, arrivata dopo l'espulsione di Alessandro Bastoni che aveva costretto la squadra di Cristian Chivu a giocare in inferiorità numerica. Un successo importante per i nerazzurri, chiamati a reagire dopo le due sconfitte nelle prime giornate della competizione europea. Al termine dell'incontro, i protagonisti della serata hanno analizzato la prestazione della squadra, gli episodi decisivi e il significato della vittoria ai microfoni di Inter TV. Queste le parole di Akanji: "La vittoria oggi era importante non era semplice e siamo felici di averla ottenuta, credo che meritassimo anche di vincerla, abbiamo dimostrato carattere. Non è importante dove gioco l'obiettivo è aiutare la squadra, oggi non abbiamo pressato alto come sappiamo ma contava portare a casa la vittoria e l'abbiamo fatto. Abbiamo preso 3 punti per lottare in classifica ora restiamo sul pezzo perchè ci sono tante gare da giocare"