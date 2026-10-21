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Manuel Akanji, difensore dell'Inter, intervistato da Prime Video, ha analizzato così la vittoria in Champions League contro lo Shakhtar: "Non è stato facile, oggi abbiamo giocato in modo diverso. Il rosso a Bastoni? Sto cercando di capire cos'ha visto o sentito l'arbitro. Non è stato facile, ma abbiamo combattuto da squadra e abbiamo fatto vedere grande carattere. Questo è quello di cui è fatta questa squadra.

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Sapevamo che avremmo dovuto reagire dopo il Brugge, avevamo concesso troppi gol: la cosa più importante era vincere, ora andiamo avanti. Un'Inter più attenta in futuro? A volte abbiamo bisogno di non concedere occasioni facili: non abbiamo sempre bisogno di andare alti, possiamo anche controllare e riposarci un attimo".