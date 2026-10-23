«Quattro vittorie in casa, tutte diverse quelle delle squadre italiane in Champions contro avversari diversi, l'avversario della Roma era morbido, non ha mai tirato in porta. Il Napoli ha vinto con il Bodo contro una squadra che sa metterti in difficoltÃ Â». CosÃ¬ Beppe Bergomi su Skysport quando ha commentato le gare delle italiane nell'ultimo turno di Champions.

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Si Ã¨ soffermato anche sulla vittoria dell'Inter per uno a zero contro lo Shakthar. Â«Vado controcorrente rispetto a quello che Ã¨ stato detto in queste ore, penso che la squadra nerazzurra abbia fatto la miglior partita difensiva di quest'anno. Bisogna sempre guardare gli avversari. Lo Shakthar non so dove arriverÃ in questa CL, ma Ã¨ una squadra ben organizzata, palleggia bene. I giocatori ucraini in difesa sono fisici, gli altri sono giocatori velocissimi, che vanno nell'uno contro uno e l'Inter li ha rispettati moltoÂ», ha sottolineato.

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L'Inter e l'espulsione di Bastoni

Â«Arrivo a dire una cosa: senza l'espulsione dinon avrebbe vinto quella partita. Avrebbe fatto magari zero a zero ma quell'espulsione ha dato una carica emotiva e un'attenzione maggiore nel difendere il risultato. Si vedeva che la squadra diera preoccupata, ma ha riconosciuto la forza dell'avversario e ha difeso con ordineÂ».

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Â«Carlos Augusto? Nell'Inter Ã¨ il giocatore che fa coppia con Bastoni, gioca in quel ruolo lÃ¬. Ma sa fare anche l'esterno. Lui ha tanta corsa, sa difendere bene. Ãˆ alto e sa colpire di testa, Ã¨ molto veloce, Ã¨ il piÃ¹ veloce dell'Inter, anche se ora Ã¨ arrivato Spence. Anche Thuram Ã¨ veloce: ha lottato per tutto il tempo per tenere su tutta la squadra. Carlos invece Ã¨ un'alternativa in pratica per tutti i ruoliÂ», ha detto ancora.

(Fonte: SS24)