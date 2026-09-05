Dopo la gara di San Siro contro l'Inter arrivano le parole del calciatore della squadra azzurra
FCIN1908 / Inter, rimonta clamorosa: la ThuLa manda il Napoli a meno 6
Alisson Santos, calciatore del Napoli, dopo la sconfitta per tre a due contro l'Inter, ha parlato anche ai microfoni di Skysport. «Dobbiamo guardare avanti e lavorare partita dopo partita, migliorando. Certo si poteva gestire meglio la gara perché stavamo vincendo», ha detto.
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-Difficoltà dal punto di vista fisico?Dobbiamo lavorare tanto come del resto stiamo facendo ogni giorno. Giocando miglioreremo la condizione e cercheremo di vincere più partite.
-Preoccupati dopo due sconfitte?Ci sono grandi giocatori in questa squadra e siamo contenti di giocare tutti insieme in questa squadra, sappiamo di avere qualità e di poter migliorare. Dobbiamo guardare avanti, migliorare da un punto di vista fisico e mentale.
-Situazione migliorata dopo la gara col Como?Siamo migliorati rispetto alla gara con il Como, ma dobbiamo migliorare, non possiamo subire tanti gol e dobbiamo fare meglio anche in fase di non possesso.
(Fonte: SS24)
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