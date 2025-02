1 di 3

IL MOMENTO DELL'INTER

Intervistato da Tuttosport, Spillo Altobelli, ex bomber dell'Inter, ha analizzato così il momento nerazzurro dopo il KO della Juventus: «Nonostante la sconfitta per 1-0 contro la Juventus non è successo assolutamente niente di irreparabile. Ci sta anche di perdere qualche partita. Già prima della gara di Torino pensavo che i bianconeri avrebbero potuto avere la meglio. Parliamo di una squadra, quella di Motta, composta da giovani, che nei prossimi anni conquisterà dei trofei. Juventus-Inter è sempre una partita aperta e combattuta. E quasi mai vince chi è favorito. Purtroppo pure domenica è stato così».

Ha parlato di età. Quella media dei titolari dell’Inter era di più di trent’anni, a differenza dei 25 di quella bianconera.

«Forse per giocare a calcio sono meglio i trent’anni dei venticinque. Così hai l’esperienza giusta e sai perfettamente come muoverti. Sinceramente non credo che il cambiamento tra primo e secondo tempo dell’Inter sia stato determinato dall’età».

Il ciclo nerazzurro rischia già di essere arrivato alla fine?

«Assolutamente no. Stiamo parlando di una squadra che è a soli due punti dal Napoli e dal primo posto. L’Inter ha ancora molto da dire. Poi in estate sicuramente la rosa verrà rinforzata, io mi fido del presidente Marotta, oltre che di Ausilio e Baccin. Se critichiamo oggi i nerazzurri, classifica alla mano, dobbiamo contestare tutti: Atalanta, Milan, Juventus e così via. Tutti ovviamente, ad eccezione di chi si trova in vetta alla A».