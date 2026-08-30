Davide Frattesi ha segnato il gol decisivo nella gara contro il Genoa e alla fine della partita, su DAZN, ha parlato della vittoria della Lazio e del suo approdo alla squadra di Gattuso.

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-Due partite due gol decisivi: sei subito un leader?

Alla fine sono andato via dall'Inter che era una squadra che amavo con tutto il mio cuore perché desideravo prendermi delle responsabilità che non avevo e sentivo di essermi pronto il peso di una situazione sulle spalle e sono venuti qui appositamente. A 26 anni bisogna prendersi delle responsabilità e se hai carattere devi dimostrare di saperlo usare.

-L'esultanza?

Mi faceva male anche il ginocchio, niente di grave, ma ho preso una vecchietta. Meno correvo e meglio era.

-Rapporto con Roma?

Bello, ho ritrovato tutti. Quando era morta mia nonna dicevo che volevo tornare qui a casa per stare vicino ai miei amici. Roma me la godo di notte: perché di mattina prendo insulti e richieste di foto. Meglio di notte, sì. (ride.ndr)

(Fonte: DAZN)