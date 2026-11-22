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Intervenuto ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio di Atalanta-Inter, Raoul Bellanova, ex della partita, ha rilasciato queste dichiarazioni:

"La vittoria di Monza ci ha dato morale dopo un periodo difficile. Abbiamo sempre lavorato in allenamento, anche questa settimana. Sappiamo dei nostri precedenti contro l'Inter, stasera serve una partita perfetta per ottenere il risultato. Bisogna stare attenti perché hanno talmente tanta qualità che possono uscire benissimo da qualsiasi pressione. Dobbiamo pressarli al momento giusto e soffrire di squadra. Abbiamo preso diversi gol, ma cambiare sistema non era facile, lo sapevamo. Stiamo lavorando e stiamo vedendo qualche miglioramento da inizio stagione, vogliamo colmare le lacune".

(Fonte: DAZN)