Piero Ausilio è stato uno degli ospiti della serata d'apertura della 23ª edizione del Magna Graecia Film Festival. Il direttore sportivo dell'Inter è tornato anche sulla scelta di Cristian Chivu per la panchina nerazzurra (qui tutte le parole di Ausilio).

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Sulle società sempre più a guida straniera, Ausilio ha aggiunto: "In serie A ci sono 13 società straniere su 20, la nostra è sempre presente e ha saputo lasciare fare agli uomini di calcio.

La fiducia che il fondo ci ha trasmesso ci ha dato libertà di muoverci, così come prendere un allenatore giovane come Chivu, professionista incredibile, sapendo che avremmo potuto supportarlo in caso di difficoltà".