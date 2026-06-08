Piero Ausilio, ospite di Supernova di Alessandro Cattelan, ha raccontato anche la pace recente con Romelu Lukaku

Daniele Mari Direttore 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 18:39)

Piero Ausilio, ospite di Supernova di Alessandro Cattelan, ha raccontato anche la pace recente con Romelu Lukaku:

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"Eravamo molto legati a lui in tutti i sensi, anche dal punto di vista personale. Inoltre, l'attualità dice che, dopo tre anni, siamo tornati a parlarci giusto settimana scorsa a Montecarlo in occasione di un evento. Hanno combinato l'incontro delle persone, degli amici in comune. È venuto lui da me. Gli ho detto 'Uè grande' facendo finta di niente? Diciamo che Uè grande mi sembrava un po' esagerato. In realtà ho usato ironicamente un altro termine che era più adatto. Non so se si può dire, ma il senso era quello. Non era grande, ma era grande comunque.

Abbiamo sorriso, mi ha abbracciato, insomma in qualche modo io le motivazioni le conoscevo. Ha sbagliato nel gestire quelle cose, quelle situazioni. Poteva anche avere delle motivazioni. Giuste, dal suo punto di vista, c'era la delusione di non aver giocato una finale. Magari si era sentito poco considerato.

Ero convinto che, invece, parlandone, sia con me che con Simone in quel periodo lì, avremmo risolto tutto rapidamente. E magari oggi sarebbe ancora all'Inter da protagonista. Invece, scelse una strada diversa a un certo punto. Sparì. Mandava video sugli allenamenti, si parlava di come fare la squadra, avevamo preso Thuram, era contentissimo che stava arrivando Thuram, aveva parlato con Dzeko, Lautaro. Ad un certo punto sparì completamente"