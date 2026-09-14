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Vince ancora la Roma di Gian Piero Gasperini, che vince in trasferta contro il Torino e si porta in testa alla classifica a punteggio pieno dopo quattro partite. E sabato c'è il big match all'Olimpico contro l'Inter. Queste le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso ai microfoni di DAZN:

DAZN

"Dybala e Malen? La soddisfazione di vederli giocare appartiene a tutti coloro a cui piace il calcio. Sono due campioni che riescono a materializzare in ogni partita situazioni da gol e giocate. Si completano benissimo. Noi dobbiamo assolutamente far crescere la rosa. Gli attaccanti se giocano sempre non sono in grado poi di ripetersi. Se si risparmiano qualche minuto, rendono di più. Ci sono altri giocatori che devono diventare importanti sulla scia di Dybala e Malen.

Devono seguire l'esempio anche dal punto di vista della personalità. Se ci riusciamo, la squadra diventa più forte. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, anche se in qualità negli ultimi 16 metri potevamo fare meglio. Poi, c'è anche l'avversario, che può cambiare sempre le carte in tavola. Abbiamo dovuto vivere anche sul temperamento, ma siamo stati sempre forti. Questo è un aspetto fondamentale".

DAZN

"Chi mi ricorda Balerdi? Un difensore molto forte, moderno, veloce. Non voglio scomodare nomi come Baresi, che era il non plus ultra in questo, ma come modo di stare in campo e caratteristiche è uno con quelle caratteristiche. L'Inter? Abbiamo un po' di giorni.

L'anno scorso c'era molta differenza, soprattutto al ritorno, quando abbiamo preso una brutta scoppola, anche se da lì è nata la Roma vera. E' arrivata un'escalation sotto tutti i punti di vista. All'andata, in casa, è stata invece una partita più combattuta. Forse meritavamo anche qualcosa in più. E' chiaro che l'Inter è la squadra di riferimento del nostro campionato, per tutti. E' una squadra forte ed è giustamente indicata da tutti come la più forte, anche se io considero che il Como ci vada molto vicino. E' un'occasione per noi per misurarci e vedere di fare meglio delle ultime partite".

(Fonte: DAZN)