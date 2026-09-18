Leonardo Balerdi, difensore della Roma, ha parlato a il Tempo in vista della sfida contro l'Inter, big-match della quinta giornata di Serie A:

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "L'Inter negli ultimi anni ha fatto un percorso straordinario, non possiamo ignorarlo. Ma dobbiamo preparare questa partita come tutte le altre. Dobbiamo vincere senza guardare chi abbiamo di fronte. È chiaro che conoscendo le loro qualità dovremmo adattarci, ma sempre dando il cento per cento. È una partita che ci può dare il clic decisivo per il resto della stagione. C’è soltanto da pensare a dare il massimo".

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Con Gasperini

Domani ci saranno anche Pavard e Luis Henrique, suoi ex compagni al Marsiglia. Li ha sentiti?

"Mi trovo bene con le sue indicazioni, sento che a livello fisico miglioro giorno per giorno. La sua maniera di allenare per me è un vantaggio perché in partita mi sento più forte. Viene al campo e fa quello che deve fare. Non abbiamo parlato tanto di altre cose ma con me è stato top. È concentrato totalmente sul lavoro e questo mi piace. Non ho bisogno di altro, conoscevo i suoi metodi e il suo stile di gioco e mi piace molto difendere a tutto campo"."Ho un bel rapporto con entrambi. Non li ho sentiti, ma Benjamin mi diceva in continuazione che avrei dovuto giocare in Serie A e mi ha mandato un messaggio dopo la mia firma con la. Ma non ci ho parlato per questa partita".