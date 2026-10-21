L'Inter conquista i primi tre punti della sua Champions League superando per 1-0 lo Shakhtar Donetsk a San Siro. A decidere la sfida è una rete di Carlos Augusto nella ripresa, arrivata dopo l'espulsione di Alessandro Bastoni che aveva costretto la squadra di Cristian Chivu a giocare in inferiorità numerica. Un successo importante per i nerazzurri, chiamati a reagire dopo le due sconfitte nelle prime giornate della competizione europea. Al termine dell'incontro, i protagonisti della serata hanno analizzato la prestazione della squadra, gli episodi decisivi e il significato della vittoria ai microfoni di Inter TV. Queste le parole di Barella: "Determinante aver vinto questa partita, ci mancava la vittoria e l'abbiamo trovata contro una squadra difficile, ma in Champions tutte le gare sono difficili. Abbiamo giocato bene e non trovato la vittoria oggi si invece magari non giocando bene come le altre. Atleticamente sto bene e ringrazio il nostro preparatore, ci sono partite dove devi essere più bello altre dove devi essere più funzionale, oggi dovevamo essere funzionali. Potevamo fare meglio ma ci portiamo a casa il risultato di cui avevamo bisogno"