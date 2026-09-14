Tutto pronto allo stadio Meazza per la sfida tra Inter e Udinese. A pochi minuti dal calcio d’inizio, ai microfoni di Inter TV arrivano le parole dei protagonisti nerazzurri per presentare il match, analizzare le insidie della gara e raccontare le sensazioni dello spogliatoio prima di scendere in campo. Questo il commento pre partita di Niccolò Barella: "Abbiamo iniziato bene il campionato, la gara di Madrid ci ha lasciato qualcosa, possiamo giocarcela in uno degli stadi più complicati contro un grande club. Udinese squadra fastidiosa, qualità e forza fisica, l'abbiamo sfidata tante volte e cercheremo di esser la nostra miglior versione"