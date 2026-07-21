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Nella lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Nicolò Barella ha parlato anche della Champions League. Il centrocampista la definisce un 'sogno' dopo aver giocato e perso due finali. "Rispondo con un’altra parola: sogno. Esserci arrivato due volte vicino e non essere riuscito a toccarla non mi è mai andato giù".

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"È un pensiero costante ma sappiamo che, come ha detto anche il presidente Marotta, noi rispetto ad altre squadre che spendono centinaia di milioni sul mercato dobbiamo sempre fare uno sforzo in più. E l’abbiamo fatto, con il nostro gioco, le nostre idee e la voglia di arrivare. L’abbiamo sfiorata due volte, speriamo che arrivi una terza occasione e che sia quella buona".