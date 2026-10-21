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L'Inter batte lo Shakhtar Donetsk e ottiene la prima vittoria di questa edizione della Champions League. Queste le considerazioni di Nicolò Barella al termine della partita di San Siro:

Getty Images

"All'inizio abbiamo fatto un po' di fatica, ma oggi l'importante è era vincere. Oggi non abbiamo giocato la miglior partita, ma era importante vincere. Quando sei spalle al muro, come oggi che siamo rimasti in dieci, probabilmente tiri fuori qualcosa in più. Dobbiamo migliorare nell'approccio e provare ad ammazzare la partita. In Champions, se le porti avanti le partite, può diventare complicato. Mkhitaryan? E' come il vino, passano gli anni e migliora. Posso solo fargli i complimenti e ringraziarlo. E' un punto fermo dell'Inter, quando entra dà sempre tutto".

(Fonte: Prime Video)