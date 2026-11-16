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Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della Nazionale, ha parlato così ai microfoni di SportMediaset dopo la sconfitta contro il Belgio: "La spiegazione la maggior parte di volte quando si perde è che gli altri sono stati più bravi. Sono stati bravi a trovare i nostri punti deboli, hanno giocato bene: se lasci giocare con troppo tempo i giocatori con qualità la giocata la trovano. Ma la sconfitta non deve togliere il percorso fatto in Nations League: sappiamo dove veniamo e cosa abbiamo vissuto, qualcosa si è visto in questo girone.

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Quali sono le debolezze dell'Italia? Sicuramente non è dall'oggi al domani che si ritrova la fiducia e la mentalità avuta all'Europeo vinto: si è creata con il tempo. Sicuramente è stato più facile là, ma il tempo è quello che serve in questo momento: era un girone difficile con grandi squadre, potevamo fare anche brutte figure e perdere certe partite che non abbiamo perso e che anzi abbiamo vinto.

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Mi prendo quello, l'entusiasmo che ci hanno portato i ragazzi: noi senatori ci sentiamo meglio di prima e questo è tutto merito del Mister, dei nuovi e nostro che dopo determinate cadute cerchiamo sempre di rialzarci e bisogna riconoscerlo. Se si vede la luce? Penso di sì: il girone era difficile, potevamo anche fare meglio all'andata col Belgio ma era l'inizio e avevamo bisogno di tempo. E' la verità, non è dall'oggi al domani che si crea un gruppo: Mancini l'ha dimostrato nella scorsa gestione che è bravissimo a fare questo e noi dovremo metterci del nostro".