«Serve tenere una grande intensità perché se li portiamo vicini all'area hanno giocatori di grande qualità che sanno come farci male». Alessandro Bastoni, all'intervallo di Roma-Inter ha parlato dell'andamento della gara e delle indicazioni arrivate negli spogliatoi rispetto al secondo tempo.
Roma-Inter, Bastoni all'intervallo: "Serve grande intensità. Se sono vicini all'area…"
Prima dell'inizio del secondo tempo il difensore ha parlato dell'andamento della gara ai microfoni di Skysport
«Bisogna tenere alto ritmo e il livello e l'attenzione perché possono farci male da un momento all'altro», ha aggiunto il giocatore nerazzurro.
