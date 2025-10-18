FC Inter 1908
Roma-Inter, Bastoni all’intervallo: “Serve grande intensità. Se sono vicini all’area…”

Prima dell'inizio del secondo tempo il difensore ha parlato dell'andamento della gara ai microfoni di Skysport
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

«Serve tenere una grande intensità perché se li portiamo vicini all'area hanno giocatori di grande qualità che sanno come farci male»Alessandro Bastoni, all'intervallo di Roma-Inter ha parlato dell'andamento della gara e delle indicazioni arrivate negli spogliatoi rispetto al secondo tempo.

Roma-Inter, Bastoni all’intervallo: “Serve grande intensità. Se sono vicini all’area…”- immagine 2

Getty Images

«Bisogna tenere alto ritmo e il livello e l'attenzione perché possono farci male da un momento all'altro», ha aggiunto il giocatore nerazzurro.

(Fonte: SS24)

