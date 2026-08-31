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Testa alta e sguardo rivolto in avanti: è lo stile di gioco di Alessandro Bastoni, il suo modo di stare in campo, la sua attitudine propositiva nei confronti del gioco. Cerca di leggere in anticipo i movimenti degli attaccanti avversari, ne controlla il posizionamento quando deve difendere, mentre immagina traiettorie quando il pallone è tra i suoi piedi, scansionando i movimenti dei suoi compagni per mettere in azione il suo piede sinistro. Sguardo in avanti, quello di Alessandro, che forse per un momento è tornato indietro durante l'ingresso in campo all'Unipol Domus di Cagliari.

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Sbattendo le palpebre avrà rivisto, per un momento, un pomeriggio di sette anni fa, quello del 28 settembre 2019: il prato è quello dello Stadio "Marassi", l'avversario è la Sampdoria, e Bastoni gioca la sua prima partita con l'Inter. Basta un battito di ciglia, veloce e impercettibile, per passare da un dolce ricordo a un traguardo storico: la gara contro il Cagliari, infatti, è la trecentesima di Alessandro Bastoni con la maglia nerazzurra.

Un traguardo che colloca il difensore nato il 13 aprile 1999 a Casalmaggiore sempre più in alto nella storia del Club, un momento che racconta ancora una volta il legame viscerale tra Alessandro e i colori nerazzurri. Bastoni è diventato, nel corso degli anni, uno dei volti e dei simboli di un'Inter passionale e vincente, facendo della maglia nerazzurra una seconda pelle mettendo in campo qualità, costanza, spirito di lotta e di sacrificio

Il primo capitolo della storia di Bastoni con l'Inter risale all'estate 2017, quando il Club lo acquista dall'Atalanta: Alessandro rimane per una stagione in prestito ai bergamaschi, poi vive un'esperienza con la maglia del Parma prima di iniziare la sua vera avventura a Milano nel 2019. Forte fisicamente e brillante tecnicamente, Bastoni si ritaglia immediatamente un ruolo da protagonista nel terzetto difensivo nerazzurro, inserendosi alla perfezione in un modello di gioco che ne esalta le caratteristiche tecniche. Il 19 gennaio 2020 realizza il suo primo gol con l'Inter nella trasferta in casa del Lecce, chiudendo la sua prima stagione con 33 presenze complessive e due reti. La sua crescita costante lo vede salire ulteriormente di livello durante la seconda annata nerazzurra, che si conclude con il suo primo Scudetto: un campionato vissuto da protagonista assoluto, con un contributo importante anche in fase offensiva grazie agli assist per Barella e Skriniar in due vittorie fondamentali contro Juventus e Atalanta. Una stagione magica e indimenticabile, coronata dal successo con la maglia dell'Italia a Euro 2020.

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Da quel momento in poi, Bastoni acquisisce un nuovo status: in campo diventa padrone del lato sinistro della retroguardia dell'Inter, e al suo piede sono affidate molte delle responsabilità in fase di costruzione del gioco. Trasmette sicurezza, Bastoni, giocando con personalità e in proiezione offensiva. Sovrappone e si inserisce, ripiega e chiude, gestisce il pallone con sapienza. Arrivano diverse stagioni memorabili, con l'Inter e Alessandro che salgono altre due volte sul trono d'Italia. Nell'anno della Seconda Stella, vinta da simbolo e protagonista, si aggiudica il premio di Miglior Difensore della Serie A: una testimonianza del livello raggiunto, un riconoscimento conquistato anche nella stagione successiva.

Le cavalcate europee, due finali di Champions League raggiunte, percorsi che lo hanno visto entrare in due occasioni nella squadra della stagione della Champions League (2022/23 e 2024/25). Il 2026 concluso con il Double, l'ultima gemma di una collana arricchita dalle tre Coppe Italia e le tre Supercoppe Italiane Italia alzate al cielo nel corso degli anni, che lo hanno reso uno dei cinque giocatori a conquistare tutti e nove i titoli vinti dall'Inter dal 2020 in avanti. Un racconto meraviglioso che oggi arriva alla pagina numero 300, un altro gradino scalato tra le leggende del Club, un battito di ciglia che racchiude sette stagioni indimenticabili con la maglia nerazzurra, con lo sguardo sempre rivolto in avanti.