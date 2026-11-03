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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico dell'Inter Rafa Benitez parla del derby e dei problemi dei nerazzurri

Giorni pesanti per l’Inter.

«Le sconfitte nel derby fanno più male di quelle normali ma ho letto di una situazione assai al limite in attacco: l’assenza di Lautaro Martinez è un fattore che incide in maniera rilevante e se poi ti ritrovi con Bonny e con Pio Esposito febbricitanti, sei costretto a rivedere i tuoi piani e anche le tue convinzioni. C’è un aspetto che immagino stia preoccupando Chivu: una certa fragilità difensiva. Altre volte, e non raramente, è successo di andare sotto di due reti, ma le rimonte hanno finito per esaltare giustamente il carattere e la consistenza di un organico forte e far sorvolare su quei problemi. Che stavolta vengono però amplificato dal rumore del 3-1».

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Chi la tirerà fuori da questa situazione un po’ paradossale?

«Çalhanoglu, Barella, Dimarco, Thuram, i cosiddetti leader tecnici sui quali un allenatore deve fare affidamento quando le cose non vanno come ti aspetti. L’aspetto che allarma è quello difensivo, lo dicono le statistiche, ma la natura dell’Inter incoraggia all’ottimismo. E poi mi pare che Bonny e Pio Esposito possano esserci».