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Del percorso delle italiane in Champions e del momento dell'Inter ha parlato, a La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico dei nerazzurri Rafa Benitez:

Rafa, non è una bella situazione per le italiane .

«Ma nulla è perduto e penso lo sappiano meglio di me chi ha avuto modo di essere uomo di calcio come Chivu, Allegri, Fabregas e Gasperini. Sono loro le prime certezze delle italiane, perché ognuno ha un proprio vissuto da poter raccontare. Certo, Inter e Napoli hanno zero punti; certo, la Roma avrà la ferita aperta per il rocambolesco 4-3 con il Real Madrid; e anche il Como si può portare appresso qualcosa della sconfitta in Olanda. Ma questo è il passato».

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Il futuro è qui davanti agli occhi.

«Ci sono partite per niente semplici, penso al Napoli che aspetta il Bodo ma anche al Como che avrà contro - se qualcuno si fosse distratto - il Manchester United. E ce ne sono altre meno impegnative sulla carta ma egualmente problematiche. Ma siamo al cospetto di allenatori e anche di calciatori che sanno cosa li aspetta».

Conosce bene la Milano interista...

«La vittoria di Bologna ha fatto bene al morale e ha permesso di esaltare alcuni ragazzi che in genere hanno meno vetrina: i gol di Carlos Augusto, quello di Bonny ricordano l’importanza di avere un organico imponente, già ricco ad esempio di Thuram, tanto per parlare di chi ha segnato. Ecco perché l’assenza di Lautaro, non uno qualsiasi, può essere affrontata con serenità».