Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Rafa Benitez, ex tecnico dell'Inter, ha commentato così il successo dei nerazzurri di mercoledì contro l'Arsenal: «Ha confermato la solidità assoluta degli uomini di Inzaghi, la forza del suo organico, che non patisce il turnover ma anzi lo sa gestire con maturità. Magari ha dovuto subire ma non si è tirata indietro, ha intuito che lo sviluppo della partita non richiedeva altro e ha agito di conseguenza».