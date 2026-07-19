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Intervistato da La Repubblica, Rafa Benitez, ex allenatore tra le altre di Liverpool e Inter, si è espresso così sul finale dei Mondiali di questa sera tra Spagna e Argentina:

Le è piaciuto il Mondiale a 48 squadre?

No: troppe squadre e partite a fine stagione. I giocatori avrebbero bisogno di riposo fisico e mentale.

L'Argentina ha segnato 19 gol e la Spagna ne ha subito uno solo. Che partita sarà?

L'Italia?

L'Argentina avrà le idee chiare, come contro l'Inghilterra: iniziare con grande intensità dal punto di vista fisico, imporsi in fase difensiva e cercare di sfruttare poi la qualità dei suoi giocatori offensivi. Alla Spagna piace invece avere il possesso palla e dominare la gara: è così che finisce per piegare i suoi avversari. Dovrebbe andare in modo simile, con la differenza che l'Argentina e Messi possono accendersi e e sorprenderti in qualsiasi momento.Tanti al Mondiale e non l'Italia, che invece per potenziale dovrebbe sempre esserci e sono sicuro che tornerà. La mia ricetta? Fiducia e sostegno ai ragazzi, sviluppare il potenziale. Serve un progetto e pazienza per portarlo avanti dai settori giovanili. Essere competitivi da subito, ma al tempo stesso valorizzare il calcio di base.

(Fonte: la Repubblica)