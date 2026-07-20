Anche TuttoSport parla di un confronto tra Chivu e Ausilio avvenuto nel ritiro in Germania. Sono giorni di riflessione in casa nerazzurra.

un’accelerata sia sui calciatori in entrata, che su quelli in uscita - a tal proposito c’è comunque la volontà comune di definire il nuovo esterno entro la fine della prossima settimana -, ma allo stesso tempo preferisce che si punti su target precisi, che possano davvero alzare il livello della squadra, piuttosto che agire spinti da impulsi emotivi su giocatori che non convincono totalmente".

L'allenatore - spiega il giornale sportivo - gradirebbe "

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"Ecco perché prosegue l’indottrinamento di Andy Diouf sulla fascia destra e sono stati bocciati profili, magari pure favorevoli dal punto di vista economico, che il mercato proponeva come occasioni", spiega ancora TuttoSport sulla linea che dirigenti e allenatore vogliono tenere sulle questioni di mercato.

Spence resta il primo nome per il mercato. Ma costa circa 40 mln e non potrà allenarsi con il gruppo prima di agosto inoltrato, arriverebbe insieme a Thuram e Lautaro. Per questo si starebbe ragionando anche su altre opzioni. Read somiglia a Dumfries, è più giovane e costa meno. Sarebbe però anche una scommessa, c'è del potenziale da sviluppare. Vanderson, spiega il quotidiano sportivo ha più esperienza ma è anche reduce da un grave infortunio alla coscia sinistra. In Turchia ieri hanno parlato di Singo ma oltre ad una valutazione da 35 mln c'è da fare i conti con l'ingaggio di 5 mln del giocatore. Altri nomi sono quelli di Guela Doué e Nahuel Molina ma "costano tanto e hanno caratteristiche “troppo” difensive per i desiderata nerazzurri".

(Fonte: TS)