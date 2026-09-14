Tutto pronto allo stadio Meazza per la sfida tra Inter e Udinese. A pochi minuti dal calcio d’inizio, ai microfoni di Inter TV arrivano le parole dei protagonisti nerazzurri per presentare il match, analizzare le insidie della gara e raccontare le sensazioni dello spogliatoio prima di scendere in campo. Questo il commento pre partita di Beppe Bergomi: "Sentivo prima che parlavano della maglia, anni 90, me la ricordo benissimo, è nei miei ricordi, questo stadio è unico, compie 100 anni, lo vivo spesso ma questo è uno stadio unico e dispiace per il cambiamento. Stadi cosi non ce ne sono in Italia. Maglie anni 90? In quegli anni noi eravamo la Premier League, c'erano giocatori internazionali, anni meravigliosi, molto bello aver giocato in quegli anni. Lothar? Un compagno eccezionale, noi avevamo 6-7 buoni giocatori, ma servivano campioni. Lothar e Breheme fecero fare il salto, lui era un campione vero, un grande interista e un compagno vero. Lo scudetto dell'89? Gara complicata, gol di Careca poi Berti e punizione di Lothar, ripetuta, e dovevamo chiudere in quella gara e li abbiamo preso lo scudetto, un ricordo bellissimo"