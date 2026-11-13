Con la doppietta alla Francia, Pio Esposito ha raggiunto quota 9 gol in 14 partite con la maglia della Nazionale. Numeri incredibili per un giovane che solo due anni fa calcava i campi della B con lo Spezia. Pio ha mostrato i muscoli anche contro la Francia, indicata da tutti come una delle nazionali più forti del mondo se non la più forte. Per l'attaccante dell'Inter questo non ha fatto la differenza, anzi ha giganteggiato nelle difesa francese facendo impazzire uno come Upamecano.

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"Pio è andato davanti alle telecamere a mostrare i muscoli insieme al fratello Sebastiano, in un remake dell’esultanza sfoggiata in Turchia, somministrando ai compagni gli spinaci di Braccio di Ferro. Ma Esposito junior non aveva ancora chiuso il conto. E quando Upamecano, di nuovo, l’ha combinata grossa stendendo Vergara, stavolta è andato lui a tirare il rigore, secco e angolato, dove Maignan poteva solo accostarsi in tuffo. Cancellato il ricordo di Zenica, con qualche lacrima purificatrice", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

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"Con la prima doppietta in Nazionale, nel suo territorio, Pio ha raggiunto quota 9 gol in 14 partite. Impatto impressionante sul ruolo: ha già eguagliato i numeri realizzativi di Francesco Totti, che si fermò dopo Berlino 2006 a 58 presenze. Dai tempi di Roberto Bettega un centravanti azzurro, da apprendista, non segnava con questa continuità. Dai tempi di Meazza invece un giovane non arrivava così presto a 8 o più reti. A Esposito la maglia numero 9, invece di pesare addosso come la pioggia milanese, carica gli impulsi da campione. Con l’Inter Esposito deve ancora meritare il posto fisso in attacco, tra Lautaro e Thuram, ma per l’Italia è molto più di un futuro garantito: è felicità da qui e ora che non va dispersa".

(Gazzetta dello Sport)