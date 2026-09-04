Nella lunga intervista a Tuttosport, Beppe Bergomi ha toccato diversi argomenti relativi all'Inter. L'ex capitano nerazzurro affronta un tema su cui si è discusso in estate, ovvero sulla necessità o meno di inserire nella rosa di Chivu una quinta punta.

"L’Inter con i giocatori che ha a disposizione non può uscire dal 3-5-2. Se fosse partito un attaccante, allora sì che avrebbe potuto senso prenderne uno con caratteristiche diverse, ma non così. L'Inter non può cambiare assetto, con questo 3-5-2 giocatori come Bastoni, Dimarco e Calhanoglu si trovano nel loro giardino di casa".

"Ecco, avrei sostituito Dumfries con un quinto diverso, ma pure l'Inter ci aveva pensato visto che hanno provato a prendere prima Palestra e poi Khalaili. Forse mi sarei aspettato un centrocampista più fisico, da battaglia, ma hanno scelto di proseguire sulla via, finora vincente, del palleggio".

(Tuttosport)