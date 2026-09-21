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A margine del funerale di Sandro Mazzola, l'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi ha voluto ricordare la leggenda nerazzurra:

Tanti bei ricordi di Sandro, lui diceva che il nerazzurro ti entra dentro ed è vero. Valori che sono unici, lo ricorderò sempre per questo e perché ha creduto in me. Mi ha seguito in tutta la carriera, fino alla fine.

Qual è stato il più grande insegnamento che è stato dato da Mazzola?Tanti bei ricordi di Sandro, lui diceva che il nerazzurro ti entra dentro ed è vero. Valori che sono unici, lo ricorderò sempre per questo e perché ha creduto in me. Mi ha seguito in tutta la carriera, fino alla fine. Io l'ho visto qualche anno fa, era già nella malattia. Mi spiace tantissimo perché è una persona, un uomo e poi una leggenda che non è mai stato divisivo.

C'è un aneddoto che ti lega a lui?Il primo contratto che fatto dopo il Mondiale 82, lui mi proponeva una cifra, io provai a rilanciare, avevo 18 anni. Mi disse prendili son bei soldi. Sandro è stato per me il primo dirigente, quello che ha creduto ine me. E nel finale di carriera, quando lui sapeva che non firmavo più, mi ha detto che c'era una squadra in Premier, poi la miacarriera ha preso al strada della televisione

La sua non è una storia banale, perché è scappato su per pozze dal papà, che poco ha potuto vedere in vita. Avevi mai parlato con lui di quanto fosse stato difficile affermarsi e vivere nel ricordo pacifico?"No, questo no. Però io ricordo sempre perché che io sono vice presidente dei Bindun, facciamo beneficenza, tutto nasce da Mazzola".

Io sono un allenatore di settore giovanile, noi dobbiamo essere un esempio. Quel messaggio ieri sera andava dato, perché mi sembrava giusto e perché ce l'avevo dentro e lo volevo tirare fuori. Per fortuna è solo una minoranza, ma tutto il mondo ha riconosciuto la grandezza di un uomo com Sandro Mazzola.

Mazzola era una persona che non divideva, dobbiamo portare rispetto per i valori che dimostrava. Tanti sono diventati interisti per Sandro Mazzola. È stato un campione vero. Spingeva per il mio esordio a Bersellini, gli diceva quando avevo 16 anni che ero pronto. A fine carriera mi aveva trovato una squadra, poi ho scelto diversamente. Andavo recentemente a trovarlo a Vedano, il messaggio deve essere di inclusione, non era una persona divisiva.

Tu non sei divisivo, hai imparato da lui?

"Io lo sono, chi fa comunicazione non deve accontentare tutti. Eravamo fianco a fianco nel Mondiale 2006".