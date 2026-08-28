Il centrocampista spagnolo del Parma parla così del tecnico dell'Inter
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."
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Adrian Bernabé, centrocampista spagnolo del Parma, nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport ha parlato anche di Cristian Chivu, tecnico dell'Inter conosciuto nella seconda parte della stagione 2024/25: "Chivu ti entra dentro. Al suo primo allenamento ci ha portato un'energia incredibile: lui a livello motivazionale e mentale è un fenomeno, non mi stupisce che stia facendo grandissime cose".
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