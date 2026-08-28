Cessione a sorpresa in casa Inter perché il 2008 Vukoje passa alla Roma: c'è l'accordo tra i due club, svelate anche le cifre

Matteo Pifferi
bicicletta vukoje (1)

VIDEO / Inter, Vukoje incanta in U18: spettacolare rovesciata contro il Cagliari

Andrija Vukoje, attaccante classe 2008, lascia l'Inter per andare alla Roma. La conferma arriva da Fabrizio Romano che racconta come i giallorossi abbiano raggiunto l'accordo per il 18enne montenegrino.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty Images

Vukoje, arrivato in nerazzurro ad inizio 2025, lo scorso anno ha giocato 33 presenze con la maglia dell'Inter, tra Under 18, Primavera (1 gol in 15 presenze) e Youth League, con due assist a referto.

Gioia Vukoje

Secondo Fabrizio Romano, l'Inter incassa 1,5 mln di euro più bonus dalla Roma, ma i nerazzurri mantengono comunque una percentuale sulla rivendita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti