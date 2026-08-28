Cessione a sorpresa in casa Inter perché il 2008 Vukoje passa alla Roma: c'è l'accordo tra i due club, svelate anche le cifre
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Andrija Vukoje, attaccante classe 2008, lascia l'Inter per andare alla Roma. La conferma arriva da Fabrizio Romano che racconta come i giallorossi abbiano raggiunto l'accordo per il 18enne montenegrino.
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Vukoje, arrivato in nerazzurro ad inizio 2025, lo scorso anno ha giocato 33 presenze con la maglia dell'Inter, tra Under 18, Primavera (1 gol in 15 presenze) e Youth League, con due assist a referto.
Secondo Fabrizio Romano, l'Inter incassa 1,5 mln di euro più bonus dalla Roma, ma i nerazzurri mantengono comunque una percentuale sulla rivendita.
🚨🟡🔴 Excl: AS Roma agree deal to sign 18 year old midfielder Andrija Vukoje from Inter youth team.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026
Transfer fee worth €1.5m plus add-ons and sell-on clause for Montenegro talent. 🇲🇪 pic.twitter.com/BeecE0iQt2
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