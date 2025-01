Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Daniel Bertoni , ex calciatore del Napoli, ha parlato così della corsa scudetto: "Il Napoli è l'anti Inter e l'anti Atalanta. La squadra di Gasperini va presa in considerazione per lo scudetto: ha qualità, è solida, ben diretta. I margini di errore devono essere minimi a questo punto della stagione: ogni partita diventa una finale. Lukaku? Ho seguito bene Romelu ai tempi dell'Inter, quando formava una coppia strepitosa accanto a Lautaro. Con il suo fisico possente e la sua esperienza può fare grandi cose nel Napoli di Conte.

Un vincente come Conte è in grado di migliorarla. Ha sempre centrato risultati importanti e sta procedendo su questa linea a Napoli. Dove c'è anche un mio ex compagno, Lele Oriali. Ci ritrovammo proprio a Firenze dopo le tante sfide con l'Inter e l'Italia. In campo il suo lavoro era prezioso come adesso nello spogliatoio: forma un grande tandem con Conte".