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Dal campionato alla Nazionale. Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Gianni Bezzi ha toccato vari temi caldi. Ecco le sue dichiarazioni:

"Sul Napoli dico che Allegri sta faticando, con una squadra hce ha avuto dei problemi. La vera delusione credo sia Sarri, perché l'Atalanta ha ottenuto risultati più che eccellenti con Gasperini, ma ora non sta rendendo. Allegri, secondo me, ha delle responsabilità ma non così grandi. E ce l'ha anche Chivu. Se vuole mantenere l'Inter a certi livelli, deve sbrigarsi a cambiare il portiere".

Che ne pensa del caso FIGC?

"C'è un problema a monte, da quando è diventato Malagò presidente. Non doveva essere lui e dare un segnale diverso di rinnovamento. La questione politica la lascerei da parte, ma come questione personale tra Malagò e Abodi è un aspetto da valutare".

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E sulla Nazionale?

"L'Italia va valutata dalla prestazione contro una Turchia impresentabile? Non ho pregiudizi, ma dico che sì mi sono divertito a vedere l'Italia, mi è piaciuta nell'atteggiamento, ma dobbiamo stare con i piedi per terra. E' una Nazionale la Turchia che aveva fatto ridere ai Mondiali, mancavano due elementi come Calhanoglu e Yildiz anche. Mi è piaciuto l'esperimento dei fratelli Esposito. E poi anche Fagioli, con Mancini che lo ha rilanciato. Degli aspetti positivi ci sono ma non va dimenticato che l'avversario ha giocato la partita peggiore degli ultimi tempi".