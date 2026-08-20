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Ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi ha fatto alcune considerazioni sull'Inter in vista dell'inizio del prossimo campionato. Ecco le sue parole:

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L'Inter ha aumentato il gap con le altre? In Europa potrà ambire ad una stagione importante?

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"Io ho qualche perplessità sull'Inter. Si vorranno di certo riscattare in Champions League e questo potrebbe avere dei riflessi sul campionato. Per andare forte in Europa perderanno qualcosa in Italia insomma, anche se con gli innesti dalla Premier la squadra rimane di grandissimo riguardo. In scia penso che potranno favorirne il Napoli di Allegri e la Roma di Gasperini. In particolare per i giallorossi è l'anno del centenario ed è stata fatta una grande campagna acquisti. La rosa è competitiva e, come ha detto lo stesso Gasperini, lui è venuto nella capitale per vincere".

(Fonte: TMW Radio)