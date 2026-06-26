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fcinter1908 news interviste Bezzi: “Palestra non è Maldini, l’Inter ha fatto bene a pensarci. Capisco…”

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Bezzi: “Palestra non è Maldini, l’Inter ha fatto bene a pensarci. Capisco…”

Bezzi: “Palestra non è Maldini, l’Inter ha fatto bene a pensarci. Capisco…” - immagine 1
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi, giornalista, ha commentato l'affare Palestra, a lungo nel mirino dell'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni Bezzi, giornalista, ha commentato l'affare Palestra, a lungo nel mirino dell'Inter e invece poi finito al Chelsea:

Bezzi: “Palestra non è Maldini, l’Inter ha fatto bene a pensarci. Capisco…”- immagine 2
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Mercato, Palestra sceglie il Chelsea invece dell'Inter:

Bezzi: “Palestra non è Maldini, l’Inter ha fatto bene a pensarci. Capisco…”- immagine 3
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"Sono due discorsi diversi. Lui ha fatto una scelta personale, per giocare in uno dei campionati più importanti, però è stata anche una scelta economica importante. Capisco anche il comportamento dell'Inter, che ci ha pensato molto prima di chiudere l'operazione. Palestra è già un giocatore da considerare così di qualità da poter rappresentare una svolta per Inter e Chelsea? Per me era uno che aveva ancora bisogno di uno step di crescita. E' una grande esagerazione, Palestra non è Maldini. Poi magari esploderà, però ho qualche perplessità e l'Inter ha fatto bene a pensarci".

(Fonte: TMW)

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