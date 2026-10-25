Tutto pronto a San Siro per la sfida tra Inter e Fiorentina, valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2026/27. I nerazzurri di Cristian Chivu tornano davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di dare continuità agli ultimi risultati positivi e conquistare tre punti importanti per la classifica. Di fronte la formazione viola, determinata a mettere in difficoltà l'Inter in un confronto che si preannuncia intenso e combattuto. A pochi minuti dal fischio d'inizio, fissato per le ore 12.30, i protagonisti nerazzurri intervengono ai microfoni di InterTV per presentare la partita. Queste le parole di Bisseck: "Servirà cattiveria concentrazione e mettere le nostre qualità in campo. Nel calcio è importante vincere, vogliamo andare lontano in Champions ma siamo concentrati su questo match"