Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter scenderà a breve in campo contro la Fiorentina, prima da titolare per Provedel tra i pali. Questa la motivazione e la gestione da parte di Chivu secondo quanto riporta Sky Sport:

Getty Images

Se l’inizio di stagione fosse stato più tranquillo l’alternanza in porta l’avremmo vista prima. Chivu quando un giocatore sbaglia concede la possibilità di rifarsi e ha rimandato l’ingresso di Provedel. Dopo la grande prestazione di Martine con lo Shakhtar ora tocca a Provedel. Nella filosofia di Chivu non c’è l’alternanza per una sola partita: quando cambia il portiere Chivu vuole dargli almeno due partite. Quindi se sarà confermato Provedel giocherà anche col Venezia per poi rivedere Martinez in porta