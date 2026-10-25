Walter Zenga su Skysport, prima della partita contro la Fiorentina, ha parlato del momento dei nerazzurri e si è soffermato sulla scelta del tecnico nerazzurro di inserire da titolare a sinistra Carlos Augusto al posto di Dimarco.

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-Un giudizio su Carlos Augusto: non è facile trovare titolarità con Dimarco ma lui ha avuto una grande crescita e sta avendo numeri che ci ricordano quelli di due anni fa e ha anche margini di crescita...

Può giocare in due posizioni differenti e a seconda della difficoltà della partita puoi decidere dove impiegarlo. Se un giocatore sta bene come sta dimostrando è giusto anche che Dimarco stia fuori. Non è stratosferico che un calciatore ogni tanto si fermi riposi perché magari può avere anche problemi personali magari come il contratto da rifare. Tutte piccole cose che possono portare un giocatore ad avere una pausa nel suo rendimento. L'anno scorso ha fatto 18 assist. E questo permette con Carlos Augusto da quella parte lì Bastoni giocare nel suo ruolo perché da centrale non mi piace. Non voglio criticare Chivu su questo per carità ma lo preferisco a centro sinistra Alessandro.

-Per Chivu non è facile gestire questa cosa qui...

È semplicissimo, una partita la puoi anche saltare nel complesso di tutte le gare che si giudicano, non si mette in dubbio la titolarità e la grandezza di Dimarco che è pure interista. Mi riferivo al fatto che una pausa te la puoi pure prendere, ecco.

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-La scelta su Provedel che potrebbe giocare anche col Venezia?

Se hai sessanta partite in un anno e il portiere ti si infortuna hai il secondo che non ha mai giocato ed è giusto fargli prendere confidenza con il campo. Anche se il campo di allenamento è uguale quando entri in campo la porta ti sembra più grande, è una roba stranissima, ma è così. Ha fatto una bella partita con lo Shakthar e quindi ci sta che ora arrivi Provedel in porta. Poi la gestione la fa Cristian (ride.ndr).

-L'attacco dell'Inter...

L'Inter è l'unica squadra in Italia che ha attaccanti intercambiambili e non abbassa mai la qualità. Tiene tutti sotto stress, chiunque entri. Gli altri non hanno questa forza e probabilmente tutti gli altri che sono andati in gol sfruttano questa cosa delle difese che si aprono grazie agli attaccanti là davanti. Non è semplice difendere contro l'attacco dell'Inter.

-Mkhitaryan...

Parli di un professinista che si allena con grande attenzione e si allena. Non usa il calcio per vivere, ma vive per il calcio. Lo paragono, forse irrispettosamente, a Ronaldo che a 41 anni continua a segnare e ad avere un fisico pazzesco. Sono giocatori da prendere ad esempio dai più giovani per capire quanto devi fare per poter allungare la carriera. Il livello alto te lo crei in allenamento e i giocatori top servono a fare in modo che tutti gli altri spingono.

(Fonte: SS24)