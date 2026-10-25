Thuram è caduto a terra nell'area di rigore della Fiorentina. Viery allargando la coscia lo ha atterrato ma l'arbitro Mariani, che sembrava stesse per dare rigore, alla fine non ha fischiato e il gioco è ripreso normalmente. Ma era rigore per l'Inter.

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"Questo è rigore! E questo è un problema che prima o poi andrà affrontato. Perché è simile a quello di Bologna (quello con Darmian.ndr), è molto in ritardo Viery, che interviene su Thuram. Capisco l'asticella molto alta, ma questo è un errore evidente. Thuram ha anticipato, Viery ha allargato la gamba destra verso l'avversario, c'è il contatto che sarà anticipato. Ma il rigore in questo caso andava assegnato e il VAR doveva intervenire perché è una svista di Mariani", ha spiegato Marelli su DAZN subito dopo l'episodio.

(Fonte: DAZN)