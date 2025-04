1 di 6

GERMANIA

Intervistato da Kicker, il difensore dell'Inter Yann Bisseck ha parlato in vista della sfida di domani sera contro il Bayern, ma anche del suo passato, della sua carriera e della Nazionale, oltre che dell'arrivo in Italia:

Signor Bisseck, è già stanco di parlare di sé?

Diventa un po' ripetitivo, ma potrebbe sicuramente essere molto peggio. Ci sono stati momenti in cui nessuno mi chiedeva nulla. Quindi preferisco così piuttosto che il contrario.

Sin dalla tua convocazione e dal debutto in nazionale, sei stato sulla bocca di tutti e sei rapidamente diventato il beniamino dei tifosi. Come hai percepito l'entusiasmo suscitato nelle ultime settimane?

Non sono molto presente sui social media, quindi non ho letto commenti o cose del genere. I tifosi qui sono molto appassionati, ma io gestisco la cosa come sempre: se voglio disattivare il commento dopo una brutta partita, devo fare lo stesso dopo una bella partita. Per me è tutto incentrato su ciò che faccio in campo. Penso di stare andando abbastanza bene. Non so se ci fosse davvero tanta pubblicità. Se mi definiscono uno dei preferiti dai fan, ovviamente è fantastico. Ma non sopravvalutatelo.

Hai a disposizione degli esperti che coordinano il lavoro sui media e ti consigliano. Tuttavia, alla fine spetta a te elaborare quanto accaduto. Lo scorso marzo è stata sicuramente un'esperienza completamente nuova.

L'esperienza con la nazionale maggiore è un'esperienza completamente nuova e diversa da qualsiasi cosa a cui ero abituato. Capisco perché la gente volesse sapere qualcosa in più sull'unico nuovo arrivato nella squadra. Oltretutto non avevo mai giocato prima nella Bundesliga e probabilmente alcune persone non mi conoscevano poi così bene. Mi piace parlare della mia carriera, ma le cose potrebbero cambiare presto. (sorride)

Com'è stata la situazione con la nazionale?

Mi sono sentito subito a casa. Si potrebbe pensare che fossi arrivato come un giocatore sconosciuto e che gli altri potessero pensare di essere più bravo di me, ma è successo esattamente l'opposto: tutti sono stati molto gentili, mi hanno aiutato a integrarmi subito e mi hanno accolto molto calorosamente. Non avevo bisogno di essere timido, soprattutto perché avevo già maturato una certa esperienza come principiante nella mia carriera.

Il nuovo arrivato dovrà cantare anche per la nazionale? Oppure questo vale solo per le squadre di club?

Ho fatto questa domanda a Joshua Kimmich proprio sull'autobus! ( ride ) Fortunatamente non è stato necessario, ma dopo aver raccolto i primi minuti ufficiali, devi fare un discorso nello spogliatoio.

Cosa hai detto?

Ho avuto la fortuna di sottopormi al test antidoping dopo la seconda partita dell'Italia. Poi tutti i ragazzi sono entrati nella sala mini-doping, si sono congratulati con me e mi hanno dato una piccola medaglia o un polsino. E poi ho dovuto dire brevemente qualcosa. Quanto ero felice e le cose classiche.

E cosa avresti cantato in caso di emergenza?

"Breaking Free" dal film "High School Musical". Un classico da non perdere!

Ovviamente! Come hai vissuto il tuo esordio in Nazionale? La situazione è stata piuttosto turbolenta nelle fasi finali del pareggio per 3-3 contro l'Italia, quando sei entrato come sostituto.

Non sono una persona che si accontenta facilmente. Questa sensazione di appagamento... non voglio sentirmi stagnante. Ma quando sei in nazionale, puoi almeno essere un po' soddisfatto. Sono stato molto felice di poter respirare l'atmosfera e tutto il resto.

Ci sono stati insulti o battute con i tuoi colleghi dell'Inter Nicolò Barella e Alessandro Bastoni nella squadra italiana?

Sei molto concentrato, soprattutto in questa partita in cui le cose sono andate male. Ma mentirei se non avessi un po' di tempo per divertirmi e fare qualche scherzo. A un angolo, Bastoni mi gridò qualcosa e disse agli italiani: "Potete lasciarlo andare!" È stato davvero divertente.