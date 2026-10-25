A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Fiorentina, Yann Bisseck ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Ogni partita è la stessa, si deve correre e lottare, essere cattivi, vincere in Champions è sempre bello, anche per come abbiamo vinto, ti dà tanta fiducia. Oggi dobbiamo fare come sempre, essere attivi, con le nostre qualità possiamo vincere contro tutti".

"Giocare sempre all'attacco? È quello che il mister chiede, io penso che il suo modo di giocare è buono per noi, bisogna sempre migliorare, Se guardiamo i gol presi tanti sono errori individuali, su questo è più facile lavorare. Noi continuiamo su questa strada, crediamo in questa strada".

(Dazn)